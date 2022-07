Eekhoff na opmerkelijk sprintje met Van Aert: "Ging wel gewoon om 1.500 euro"

Een bijzonder moment gisteren in de zestiende etappe van de Tour de France. Wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsenhout wint uit het niets een tussensprint, vlak voor groenetruidrager Wout van Aert.

Van Aert kon na afloop niet bepaald lachen om het voorval. "Iedereen heeft het recht om te sprinten", zei Van Aert na de etappe tegen het Belgische Sporza . "Ik heb Nils wel verteld dat ik het geapprecieerd zou hebben als hij vooraf had gezegd dat hij wilde sprinten. Dan konden we dat echt doen. Nu gooide hij zijn wiel voor mij en dat vond ik een beetje sneu. Ik denk dat ze bij DSM de kassa nog wat willen spekken."

"Er ligt daar gewoon 1.500 euro op de lijn, ik denk dat daar best gesprint om kan worden"

Quote

En dat was precies wat Eekhoff en zijn Team DSM wilde doen. De ploeg van de 24-jarige Noord-Hollander had tot aan de rustdag van gisteren slechts 8700 euro bij elkaar gesprokkeld. "Er ligt daar gewoon 1.500 euro op de lijn, ik denk dat daar best gesprint om kan worden", zei Eikhoff na afloop van het voorval.

Contract

Het opmerkelijke moment gebeurde een dag na de bekendmaking van de contractverlenging van Eekhoff. De Nederlander heeft bij Team DSM een nieuwe verbintenis getekend die hem tot eind 2024 aan het Nederlandse wielerteam bindt. Op dit moment is Eekhoff dus nog actief in de Tour de France. Eekhoff staat 127e in het algemeen klassement en heeft een achterstand van meer dan drie uur op de gele trui, die om de schouders van Jonas Vingegaard hangt. De Tour de France eindigt aanstaande zondag.