Eekhoff begint aan zijn tweede Tour: "Rit vijf zie ik als herkansing voor Parijs-Roubaix"

In rit vijf van de Tour de France (Lille - Arensberg) staat er in Noord-Frankrijk een kasseienetappe op het programma. In 2017 won Eekhoff Parijs-Roubaix bij de beloften en dus heeft hij deze rit met rood omcirceld. "In het voorjaar heb ik Parijs-Roubaix moeten missen dus ik zie deze etappe een beetje als een herkansing. Ik hoop van voren te kunnen koersen."

Zijn rentree maakte de 24-jarige Noord-Hollander in mei tijdens de Ronde van Duinkerken. In juni reed hij nog de ZLM Tour. Daar kwam hij in de vierde etappe ten val en stapte hij uit voorzorg af. Vervolgens liep hij corona op en startte hij niet in de Ronde van België. "Het is niet de ideale voorbereiding. Ik had gehoopt niet die tegenslag te hebben en er nog beter voor te staan. Ik heb niet al teveel last van de coronabesmetting gehad. Wij liggen op schema om goed van start te gaan", aldus Eekhoff.