Zaanse brandweer houdt jeugd nat in het Darwinpark en hoopt op toekomstige aanwas

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We hopen dat de jeugd later ook voor ons iets kan betekenen. We hebben brandweermensen nodig, nu en zeker ook in de toekomst."

Ondertussen proberen enkele ouders op veilige afstand van het water te blijven, maar dat lukt niet altijd. Een moeder wordt door een enthousiaste vader zó mee het water ingetrokken, wat voor de nodige hilariteit zorgt.

De brandweermensen zelf proberen het wel droog te houden vandaag. "Want we staan gewoon in dienst", zegt Meijer, "en we kunnen dus zo een inzet krijgen." Maar, knipoogt hij: "Mochten we een beetje nat worden: we zijn gewoon Hollanders dus dat is geen probleem."