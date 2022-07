'Rustig aan doen' en extra drinken: zo beleeft regio Zaanstreek-Waterland de hitte

Een waterspektakel, natte bruggen en boodschappen die niet bezorgd worden: de temperaturen lopen hoog op en in onze regio en dat is te merken. In Zaanse verzorginghuizen is een 'camping' gesloten, wordt er rustig aan gedaan en krijgen bewoners extra veel te drinken.

Die hitte is lang niet voor iedereen leuk. Toch hebben ze er bij de brandweerkazerne Vermiljoenweg lol in om de kinderen te vermaken met een groot waterspektakel. Gisteravond stonden de brandweermannen al bij het Jagersveld en dat was volgens Carola Korsse een groot succes met zo’n 200 mensen: “Veel opkomst en een geweldig initiatief.” Vanavond doen de brandweermannen dat nog eens over in het Darwinpark ter hoogte van het skatepark.

In de verzorgingshuizen is het motto ‘vooral rustig aan doen’. Bewoners krijgen veel extra drinken. Bij verzorgingshuis Oostergouw in Zaandam is deze dagen voor de bewoners een heuse camping in de tuin te vinden, maar die is vandaag vanwege de hitte gesloten.

Problemen met bruggen door hitte

Voor de weggebruiker is het spannend vandaag, want het is nog even afwachten hoe de bruggen in de Zaanstreek het houden vandaag in de hitte. Gisteren ontstonden namelijk al problemen door de warmte, in ieder geval bij de Bernhardbrug in Zaandam en de nieuwe tijdelijke Zaanbrug van Wormerveer naar Wormer. Die werd gisteren in gebruik genomen.

De tijdelijke brug kende opstartproblemen en kwam korte tijd klem te zitten doordat het metaal uitzette vanwege de hitte (zie foto). Het zorgde voor een file op het water. Gisteren werden al enkele bruggen nat gehouden om problemen te voorkomen en ook vandaag gaat dat gebeuren, laat een gemeentewoordvoerder weten.



