John bewaakt 'zijn' stadsstrand 24/7 na de vondst van grote stukken glas

Het maakt John van Dyk behoorlijk boos, de vele glasstukken die hij vond op het stadsstrand Poelenburg Beach in Zaandam. Verschillende stukken stonden rechtop in het zand, op de plek waar normaal gesproken kinderen spelen. "Er heeft gelukkig niemand in gestaan, we waren er op tijd bij. Ik ga aangifte doen, dit kan niet."

Sinds gisteravond bewaakt John de plek samen met een compagnon, net zolang totdat er cameratoezicht is geregeld. Want theoretisch gezien kan het gewoon een ongelukje zijn geweest, maar hij weet bijna zeker dat dit niet het geval is. John nam samen met andere vrijwilligers het initiatief om het stadsstrand op te knappen. Ongeveer vijf weken is hij nu bezig en het ziet er best vrolijk uit: je kan er beachvolleyballen, je kan het water in en er staan overal strandstoelen.

"Aan de zijkant wordt het een speelparadijs", wijst John naar het grasveld naast het strand. "Ik hoop dat mensen achter in de tuin nog wat springkussens hebben die ze niet meer gebruiken, die ze aan ons willen doneren."

Hij vervolgt: "Ik ben hier dag en nacht mee bezig geweest. Ik heb twintig kuub zand gestort. Dan is er iemand die heel vervelend is en met glas gaat lopen gooien. Hoe haal je het in je hoofd! Ik heb er 's nachts niet van kunnen slapen."

Vlotten- en huttenbouwdagen

John is voorlopig dus nog wel even op het strand te vinden. En ook in het najaar zal er hier leven zijn verteld hij. Er zijn plannen voor vlotten- en huttenbouwdagen en een lichtjesdag. Maar eerst hoopt hij dit probleem op te lossen. Tegen degene die het heeft gedaan zegt hij: "Kom naar me toe, wees een man of vrouw. Dan kan je erover praten. Maar ga geen glas lopen gooien."