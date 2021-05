Buurttuin wil camerabewaking of hek: "Bomen zijn omgehakt"

Het is niet de eerste, tweede, maar zoveelste keer dat de buurttuin in de Zaanse wijk Poelenburg te maken heeft met vandalisme. Dit keer zijn de fruitbomen met een bijl aangevallen. Het doet oprichter Henk Versluijs veel verdriet en daarom pleit hij voor een hek of camerabewaking: "Ik slaap er slecht van."

"Elke vernieling die er plaatsvindt, daar ben ik gewoon dagen mee bezig om het weer voor elkaar te krijgen. En hopelijk wordt het weer zoals het was", vertelt oprichter van de buurttuin Henk Versluijs. Vaak is dat niet meer mogelijk, aldus Henk

Henk: "We hebben kleine vleermuisjes. We hebben broedende uilen, dat weet niemand, alleen ik weet waar ze zitten. Allemaal vogels: mussen, merels, lijsters. Salamanders, padden, kikkers, noem maar op en we hebben het."

Ontmoetingsplek

De buurttuin is zo'n vijf jaar geleden bedacht om een ontmoetingsplek te creëren voor de wijken Peldersveld en Poelenburg. Het was altijd erg druk, maar door de aanhoudende vernielingen in de tuin ziet Henk dat er steeds minder bezoekers komen. "Voorheen zaten mensen hier op hun laptop te werken."



Het plezier hebben van de tuin verdwijnt voor Henk en daarom denkt hij aan stoppen. "Alleen ik weet als ik stop met de tuin, dat er een uniek stukje verloren gaat." Daarnaast gebeuren er volgens hem ook een hoop goede dingen. "Maar de nare dingen overschaduwen de positieve dingen en dat is jammer."



Met een hek of camerabewaking hoopt Henk dat de buurttuin weer een fijne plek wordt. De maatregelen kosten veel geld, volgens Henk zo'n 30.000 euro, en daarom heeft de natuurliefhebber de gemeente om hulp gevraagd.

Beveiliging

Of gemeente Zaanstad gaat helpen is nog niet bekend. Henk: "Het zou mooi zijn als de gemeente toch inziet dat door het hek 80 procent minder kans is op vandalisme." Wie de tuin sloopt, blijft op dit moment een groot raadsel. Henk: "Ik kan één ding bedenken en dat is dat ze niet goed bij hun hoofd zijn. Dat ze niet weten wat ze aanrichten."