Droogte zorgt nog niet voor extra maatregelen: "Maar het is wel een momentopname om serieus te nemen"

Het is al dagenlang droog en af en toe vraag je je af: wanneer heeft het voor het laatst eigenlijk geregend? Geen idee. Maar is het dan nu te droog? Nee, zegt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). "Maar we zijn wel alert."

Bij Rijkswaterstaat is er ook nog geen hens aan dek wat betreft de droogte. In mei is het waterpeil van het IJsselmeer nog verhoogd met vijf centimeter, door water vast te houden. "Maar dat is de komende dagen nog niet nodig", verzekert woordvoerder Dave de Jong.

Het hoogheemraadschap houdt het waterpeil nauwlettend in de gaten. Nu zien ze geen problemen, maar het is wel een momentopname. "Een goede bui kunnen we sowieso goed gebruiken."

Door het gebrek aan neerslag, beregenen agrariërs hun gewassen met water uit de sloot. Het hoogheemraadschap houdt deze sloten weer op peil door water vanuit het IJsselmeer en Markermeer in te laten. "Op 30 plekken kunnen we water doorvoeren. Zo houden we de sloten op peil en blijven ook de dijken in conditie." Maar de sloten drogen niet alleen uit, doordat agrariërs er water uit halen. Er verdampt ook veel water. "Hoe warmer het wordt, hoe meer water er verdampt", ziet Cortel. Elke dag verdampt er nu ongeveer 3 millimeter water.

Neerslagtekort komt elke zomer eigenlijk wel voor. "Maar deze zomer is wel wat droger dan andere zomers. We zitten nog niet op het niveau als de zomer van 2018, toen ging de droogte gepaard met hittegolven", aldus Cortel.

Er zijn nog geen grote zorgen, vertelt Marco Cortel van het hoogheemraadschap. Op andere plekken in Nederland hebben de waterschappen de afgelopen dagen al maatregelen genomen om de droogte op het land tegen te gaan. "Het beeld in Nederland is nogal verschillend. Wij zitten hier veel lager en hebben veel meer water, maar we zijn wel alert"

LTO-voorzitter Trude Buysman voorziet ook geen problemen. Maar plaatst wel een kanttekening. "Hitte en droogte zorgen voor verzilting, dat zien we nu ook in Zuid-Holland."

En het verzilte water is onder meer schadelijk voor de natuur en teelt van bollen, fruit, aardappels en groente. "Om tegendruk te bieden, kan de IJssel worden dichtgeknepen, zodat de kwaliteit van het drinkwater niet in het geding komt." Dat zou kunnen betekenen dat het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer zakt. "We mogen namelijk alleen de bovenste 30 à 40 centimeter gebruiken, omdat anders de stabiliteit van de dijken in gevaar komt. Dan is de kans op een beregeningsverbod nog groter."

Een verbod heeft enorme gevolgen voor de voedselproductie op het land, wat resulteert in grote economische gevolgen voor de agrarische sector in West-Friesland. "En ook in het IJsselmeer kan verzilting onstaan door te weinig water. Het is zoeken naar balans."

Lage prijzen

Een ander probleem is de prijsontwikkeling. "De prijzen liggen nu al laag, omdat supermarkten geen aankopen doen vanwege de voorspelde hitte. We zeggen altijd: vrouwen bloot, bloemkool in de sloot."

Met warm weer wordt er minder groente verkocht, ziet Buysman. "We eten sla, hebben geen zin om te koken. De agrariër is de dupe, die kan zijn product niet kwijt. Een supermarkt moet het uiteindelijk weggooien als het te lang blijft liggen. Die spelen daar op in. Onderaan de streep is de agrariër dus de sjaak. De komende weken wordt het spannend."

Buysman hoopt net als Cortel op een 'goede donderbui'. "Als er veel water valt in Zuid-Duitsland, dan kunnen we de tekorten alweer aanvullen."