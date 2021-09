Vrees voor tekort aan zoet water in West-Friesland, LTO Noord start lobby

Is er in de toekomst genoeg zoet water voor de regio West-Friesland? En kunnen agrariërs hun gewassen blijven beregenen met water uit het IJssel- en Markermeer? Ondernemersorganisatie LTO Noord maakt zich daar zorgen over en hield daarom gisteravond een informatieavond voor de West-Friezen. "Ze moeten met hun tengels van het IJsselmeer afblijven", riep een van de aanwezigen.

LTO Noord vindt dat er op dit moment te weinig aandacht is voor het behoud van zoet water voor de regio West-Friesland als er met belanghebbenden over de toekomst van het IJsselmeer wordt gesproken. Dit gebeurt vooral bij de Agenda IJsselmeergebied 2050, waar LTO een van de zestig belanghebbenden is.

De zoetwaterbuffer in het IJsselmeer staat volgens de ondernemersorganisatie onder druk. Er komt minder smeltwater het meer in door de opwarming van de aarde en de komst van windmolens en de Marker Wadden zorgen ook voor minder water.

Gevolgen agrariërs

LTO Noord is bang dat agrariërs in de toekomst regelmatig beregeningsverboden krijgen door een te laag waterpeil in het IJsselmeer. "We mogen namelijk alleen de bovenste 30 á 40 centimeter van het IJssel- en Markermeer gebruiken, omdat anders onder meer de stabiliteit van de dijken in gevaar komt", vertelt Trude Buysman van LTO.

Een beregeningsverbod heeft enorme gevolgen voor de voedselproductie op het land en daardoor grote economische gevolgen voor de land- en tuinbouw in West-Friesland.

Lobby gestart

Doordat er volgens LTO weinig aandacht voor is, wordt gevreesd 'dat het eerst mis moet gaan'. Daarom probeert de ondernemersorganisatie nu zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het behoud van zoet water in het IJsselmeer.

Ook willen ze bij de mensen die in de toekomst meebeslissen over thema's rondom het IJsselmeer duidelijk krijgen waar ze zich precies zorgen over maken. "Ze zeggen het vaak niet te snappen, maar dat zijn wel de mensen die erover beslissen", aldus Buysman.