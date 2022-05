Noodmaatregel tegen droogte: waterpeil IJsselmeer 5 centimeter hoger

Rijkswaterstaat heeft besloten meer water vast te houden in het IJsselmeer. Omliggende gebieden die kampen met droogte zullen hiervan profiteren. Het is een eerste maatregel tegen het watertekort. "Als er volgende week nog steeds geen regen voorspeld wordt, moeten we bedenken aan welke knop we dan weer gaan draaien", aldus woordvoerder Johan de Boer van Rijkswaterstaat.

Mischa Korzec / NH Nieuws

Vijf centimeter zal het waterpeil van onze 'nationale regenton' stijgen. "Dat lijkt weinig, maar het IJsselmeer is heel groot", zegt De Boer. "Dus je hebt een enorme plas water extra." Zo'n maatregel mag alleen worden genomen als het veilig kan: er moet bijvoorbeeld geen storm op komst zijn. Normaal wordt overtollig water in het IJsselmeer afgevoerd naar de Waddenzee, maar die kraan wordt dus nu een beetje dichtgedraaid. Volgens De Boer is het redelijk vroeg voor zo'n besluit: "We zijn al heel lang droog en het ziet ernaar uit dat het nog niet gaat regenen. Gelukkig kun je dan zo'n maatregel treffen." Tekst gaat verder.

Het IJsselmeer functioneert dus als een waterreservoir, dat nu iets voller loopt. Hierdoor kunnen we er weer meer water uithalen. En dat is nodig, want er dreigt al langer een uitzonderlijke droogte met alle gevolgen van dien: een verslechterde luchtkwaliteit door meer fijnstof in de lucht, economische schade in de landbouw, maar ook stroomuitval door een gebrek aan koelwater voor het elektriciteitsnet. Kunnen Noord-Hollanders opgelucht ademhalen nu hun watervoorraad in het IJsselmeer weer wat zal groeien? De Boer van Rijkswaterstaat kan daar geen eenduidig antwoord op geven. Alles hangt af van het weer. "We nemen dit soort maatregelen om te voorkómen dat er problemen komen. Maar je moet altijd zuinig zijn met water."