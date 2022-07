Conference League-avontuur begint voor AZ met tegenstander uit Bosnië

AZ weet de tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Tuzla City uit Bosnië-Herzegovina rekende over twee wedstrijden met 8-0 af met Tre Penne uit San Marino. De nummer twee van Bosnië is de eerste horde voor de Alkmaarders.

Tijdens de heenwedstrijd in San Marino wist Tre Penne lang stand te houden. In de 80e minuut kwamen de Bosniërs op voorsprong en in blessuretijd verdubbelde Tuzla City de score: 0-2. In de return maakte Tuzla City korte metten met Tre Penne. Na 90 minuten voetbal stond er 6-0 op het scorebord in Sarajevo, waar de wedstrijd werd gespeeld.

Aanvankelijk zou AZ de eerste wedstrijd tegen Tuzla City uit spelen, maar omdat het stadion niet beschikbaar is, wordt de eerste wedstrijd in Alkmaar afgewerkt. Op 21 juli staat de eerste wedstrijd op het programma en de return volgt een week later op 28 juli in Bosnië-Herzegovina.

AZ strandde vorig seizoen in de achtste finale in de Conference League. Over twee wedstrijden was Bodo/Glimt toen te sterk. De Conference League is het derde Europese toernooi na de Champions League en de Europa League.