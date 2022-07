Vogels vallen van het dak door hitte: zo help je

'De mussen vallen van het dak!' Kent u die uitdrukking? Voor de medewerkers van het Vogelhospitaal Naarden is deze uitspraak dagelijkse realiteit. Door de hitte worden namelijk steeds meer uitgedroogde vogels binnengebracht.

Het Vogelhospitaal vangt jaarlijkse zo'n 8.000 vogels op die vanuit Midden-Nederland worden gebracht door particulieren en de dierenambulance. Met temperaturen ruim boven de 30 graden, verwachten de medewerkers dan ook veel uitgedroogde vogels binnen te krijgen. "Op een goed warme dag kunnen er wel zestig vogels per dag binnenkomen", vertelt medewerker Erik Bruining.

In het hospitaal worden de uitgedroogde vogels in een couveuse geplaatst en worden ze om de veertig minuten door de medewerkers gevoerd. Als ze sterk genoeg zijn, mogen ze uitvliegen.

Wat te doen?

Wat moet je doen als je een uitgedroogde vogel op jouw stoep ziet liggen? Daarvoor heeft Bruining een paar specifieke tips. Om te beginnen moet je geen water en eten geven. "Als je dat wel doet, is de kans groot dat ze zich erin kunnen verslikken en een longontsteking kunnen krijgen", legt de medewerker uit. "Als ze uitgedroogd gaan eten is dat ook niet gezond."

Mocht je zelf bij het nestje kunnen, zet de jonkies dan voorzichtig terug in het nest. Het broodje aap-verhaal dat moedervogels dan hun kroost niet meer herkennen door de mensengeur klopt niet. "En als je niet bij het nestje kan, doe de vogel dan in het doosje en zet het op een koele plek. Daarna kun je de dierenambulance of onszelf bellen voor hulp."