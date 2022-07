Reddingsbrigades staan op scherp door naderende hitte: "Let op elkaar"

Hitte, drukte en veel kuilen in zee. De reddingsbrigades van onze provincie staan op scherp de komende dagen. Zo worden EHBO-voorraden nog eens gecheckt en gekeken of mensen bij kunnen springen. Voor zwemmers is het namelijk oppassen geblazen. Door harde wind kan er een verraderlijke stroming staan.

De Reddingsbrigade Zandvoort verwacht de komende dagen topdrukte op de stranden. En dat is voor het eerst dit jaar: "We hebben dit seizoen eigenlijk nog geen echte stranddagen gehad. Het is wel lekker weer geweest, maar nog geen topdagen", vertelt woordvoerder Ernst Brokmeier.

Hij verwacht de de brigade het druk gaat krijgen met kinderen die hun ouders kwijt zijn, mensen die hun enkel verstuiken tijdens volleybal of onwelwordingen door de hitte. "Daarom dubbelchecken we onze voorraden en kijken we of er nog vrijwilligers zijn die bij kunnen springen", legt hij uit.

Klein leed

Volgens Brokmeier wordt ook het water extra goed in de gaten gehouden. De afgelopen dagen heeft het hard gewaaid, waardoor een verraderlijk stroming kan ontstaan en er veel kuilen in zee liggen. "Daar letten we extra op. De wind gaat nu wel liggen en we moeten per dag inschatten wat de gevaren zijn."

Daarnaast benadrukt hij bij zijn team dat ze ook elkaar in de gaten moeten houden: "Doordat er veel mensen op het strand zijn, krijgen wij het druk. Dat gaat vooral om klein leed, maar soms vergeten collega's dan zelf te drinken, of even pauze te nemen."