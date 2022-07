Reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee na verdrinking badgast: "Blijft gevaarlijk!"

Ondanks alle preventiemaatregelen kwam vorige weekend een Duitse badgast om het leven, nadat hij op het strand van Egmond aan Zee door een mui werd gegrepen. Zijn dochter raakte bij het incident zwaar gewond, zijn twee zoontjes kwamen ongedeerd aan land. "Zwemmen in de zee is nooit zonder gevaar, het is geen zwembad", waarschuwt lifeguard Ron Zentveld van de reddingsbrigade Egmond.

De reddingsbrigade benadrukt dat niemand honderd procent garantie kan geven dat het nooit meer mis gaat in zee. De natuur blijft grillig en kan onverwacht toeslaan. "We doen er alles aan om te voorkomen dat het misgaat", zegt Zentveld. "We verspreiden folders in vele talen, plaatsen waarschuwingsborden en houden het zo goed mogelijk in de gaten." De muien bij Egmond zijn niet gevaarlijker dan elders. "Maar als er veel publiek is, zorgt dit ervoor dat de kans dat iemand door een mui gepakt wordt groter is", legt Zentveld uit.

Quote "Een verdrinkingsongeval heeft mega veel impact op onze club" Ron zentveld, lifeguard

Geen paniek, doe niets Overal langs de kust zijn muien; sterke zeestromingen die tussen twee zandplaten zwemmers richting open zee kunnen trekken. Je zwemmend verzetten heeft geen zin, de stroming is altijd sterker. Zwemmen is vermoeiend en het maakt de kans dat je uitgeput en onderkoeld onder water raakt, en echt in problemen komt, groter. De beste kans heb je als je niet in paniek raakt, zorgt dat je hoofd boven water blijft, aandacht trekt van de mensen op het strand en je mee laat drijven met de stroming. De mui buigt na de zandbank altijd weer af en wordt dan minder sterk. Dan is het mogelijk zwemmend het strand weer te bereiken.