Dierenambulance vervijfvoudigt rekening voor nonchalante baasjes oververhitte honden

De rekening voor baasjes van wie de hond oververhit raakt omdat hij in een auto wordt achtergelaten of gedwongen wordt naast een fiets mee te rennen, wordt in Amstelland vervijfvoudigd. Dat doet de dierenambulance om een signaal af te geven naar nonchalante hondeneigenaren én om de kosten te dekken.

Ellen van Praag, Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland - Ellen van Praag

"Bij oververhitting moeten wij alles uit onze handen laten vallen en vaak met twee auto's uitrukken", vertelt Ellen van Praag van de Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland hoe arbeidsintensief de behandeling van een oververhitte hond is. "En de diesel wordt er ook niet goedkoper op." Van 25 naar 125 euro Normaal gesproken brengt de Dierenambulance baasjes van dieren in nood 25 euro in rekening, maar nu is besloten dat bedrag naar 125 euro te verhogen. Ze benadrukt dat dat tarief niet geldt voor honden die binnenshuis 'omvallen', wél voor mensen die op warme dagen hun hond in de auto hebben achtergelaten of zware inspanning van ze hebben geëist.

Quote "Veel mensen zeggen dat ze het niet wisten, maar je kunt toch zelf nadenken?" Ellen van praag, dierenambulance