Zaanse skaters bouwen eigen paradijsje op het Hembrugterrein

Een groepje Zaanse skaters bouwt aan een skatepark, heeft een eigen skatemerk en organiseert een festival op het Hembrugterrein. "We zijn lekker bezig maar we hebben nog veel meer plannen", zegt Matthew Brandsma, één van de ondernemers van Crazy Life Crazy People (CLCP ).

Op het Hembrugterrein hebben ze de kans gekregen om naar eigen inzichten een skatepark in te richten op een betonnen plaat. "Want er was eigenlijk niets in Zaanstad dat geschikt was." Een halfpipe hebben ze onlangs gebouwd en overal staan al betonnen obstakels als een curb, banken en flatrails.

Het ligt in het groen en tussen de gebouwen van de voormalige munitiefabrieken. Overlast voor bewoners zoals bij het skatepark onder de A8 is hier onmogelijk. "Dat willen we ook niet", zegt Matthew, "dat geeft alleen maar een verkeerd beeld van skaters die rotzooi en lawaai maken. Wij houden het hier netjes: er zijn prullebakken, een barbecue en er kan veilig een vuurtje gestookt worden."