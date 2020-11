Sprankje hoop voor Zaanse skaters: park onder A8 mogelijk snel weer open

KOOG AAN DE ZAAN - Veel skaters en bmx'ers uit de Zaanstreek missen hun geliefde skatepark onder de A8, dat vanwege de coronamaatregelen tijdelijk verboden terrein is. Toch is er een sprankje hoop voor de sporters, want deze week zal de gemeente de afweging maken of het park binnenkort weer open kan.

Dat laat de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan NH Nieuws weten.

Sinds de noodverordening geldt, is het park officieel afgesloten. Sommige skaters trekken zich daar weinig van aan, en blijven de hellingen en halfpipes opzoeken. Zelfs het hek is opengebroken, zo blijkt als enkele boa's en NH Nieuws een kijkje komen nemen. "Ik wist niet dat het niet mocht. We dachten gewoon, het is gezellig", zegt Stefan.

Beperkte vrijheid

Het skatepark is dicht omdat het risico op samenscholingen er groot is. Skater Tim snapt dat er regels zijn, maar wil graag naar buiten: "Ja het is corona, het is lastig om mensen binnen te houden. Vooral als je vrijheid gewend bent natuurlijk. Dieren worden in een kooi gestopt. Zo voelt het ook soms."