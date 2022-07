Rechter buigt zich over jarenlange burenruzie in Opperdoes: komt er eindelijk een oplossing?

Een stel dat overlast veroorzaakt in hun straat in Opperdoes moet weg, vinden de verhuurder van het huis en omliggende buren. De dames hebben kansen genoeg gehad, vinden de bewoners, maar na acht jaar is het klaar. In een jaar tijd kwamen 75 meldingen van overlast binnen over het stel. De partijen stonden vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Alkmaar.

Straat in Opperdoes - Google Maps

Volgens de verhuurder betaalt het stel nog maar een kwart van de huur en weigeren ze mensen binnen te laten om onderhoud te laten verrichten aan hun woning. Het stel is het hier niet mee eens en heeft naar eigen zeggen veel last van de ontstane situatie. Eén van hen is vandaag ook niet aanwezig in de rechtszaal. Ze kan het volgens haar advocaat niet meer aan.

De dames moeten gedwongen handelen vanuit een geïsoleerde positie. Voor hen zou er niets anders op zitten op dan het huis te barricaderen, zichzelf te isoleren en camera's op te hangen. De verhuurder heeft meerdere brieven gestuurd, waarin ze worden verzocht om de camera's weg te halen. Ook wordt het verzoek van de verhuurder om de woning te bezoeken telkens in de wind geslagen. Terwijl de dames zich hiertoe in de hun huurovereenkomst wel contractueel verplicht hebben. Het is meerdere keren zo geëscaleerd dat politie en gemeente moesten optreden. De verhuurder beschrijft de situatie als "schandalig en grenzeloos." Terechtgekomen in een hel De buurt vindt dat de dames de boel verdraaien. "Mijn kinderen zijn bang voor de vrouwen en ik vind die camera’s die daar hangen erg onprettig", zegt een bewoner tijdens de zitting. "Als je langs de woning loopt hoor je veel geluid en getier. Ze moeten hier echt weg." Volgens de bewoners hebben ze het vooral gemunt op hun directe buurman.

Die is er helemaal klaar mee, vertelt hij aan NH Nieuws. De burgemeester bood hem ooit aan om zes weken in een vakantiehuis te verblijven, zodat hij tot rust kon komen. "Maar dan ben ik alleen maar op de vlucht. Ik ben echt in een hel terecht gekomen." Niet voor het eerst Het is niet de eerste keer dat het stel overlast veroorzaakt. Vorige verhuurders in Lelystad en Nieuw-Vossemeer hebben soortgelijke situaties ervaren met de dames. "Ook daar probeerden ze zich voor te doen als slachtoffers", aldus de verhuurder in Opperdoes. "De geschiedenis herhaalt zich nu voor de zoveelste keer." De verhuurder wil dat het stel de woning verlaat en heeft de huurders een voorstel gedaan om eind augustus te vertrekken. Het stel heeft nu 24 uur de tijd om hierop te reageren. "Er gaat een last van mijn schouders af als ze akkoord gaan met mijn voorstel en ze vertrekken", vertelt de verhuurder vlak na de zitting. "Maar als mijn voorstel onverhoopt wordt afgewezen door de dames en de kantonrechter geeft aan dat ze in mijn woning mogen blijven, gaat de bom barsten." Binnen 24 uur moeten de dames reageren op het voorstel van de verhuurder. Indien ze besluiten niet akkoord te gaan, doet de kantonrechter alsnog op 3 augustus een definitieve uitspraak.