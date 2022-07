Buurt én verhuurder zijn het zat: rechtszaak om langslepende burenruzie dient vandaag

Het stel stond in 2014 al eens voor de rechter. Toen vanwege een burenruzie in hun toenmalige woonplaats Lelystad. De twee verhuisden uiteindelijk. Twee jaar daarvoor draaide ook de relatie met hun huisbaas in het Brabantse Nieuw-Vossemeer uit op een conflict. De huisbaas reed met een shovel in op de tuin van het stel.

De twee verhuisden vanuit Lelystad naar Opperdoes, waar ze het ook al snel aan de stok kregen met buurtbewoners. Bij het huis hangen planken voor de ramen en camera's aan de muur, die de bewoners naar eigen zeggen filmen en afluisteren. Bij de woning zou een plank met spijkers zijn neergelegd, die buren ervan moest verhinderen om de camera's te verwijderen.

Buurman gepest

De directe buurman werd na de komst van de vrouwen al snel het grootste mikpunt en zag zich uiteindelijk gedwongen om zijn huis te verkopen. De nieuwe en huidige bewoner zou ook worden gepest en getreiterd. Buurtbewoners spreken van geregeld uitschelden of intimideren, zijn voordeur zou geblokkeerd zijn. Ook werd de man vaak natgespoten.

Een aantal keer draaide dat uit op geweld, soms moest de politie daar aan te pas komen. Een vriend van de man zegt te zijn geslagen. De man in kwestie deelde zelf ook ooit een klap uit en kreeg daarvoor een straatverbod, voor zijn eigen straat.

Buurt is het zat

De verhuurder en eigenaar van de woning spant de rechtszaak aan en wil zo afdwingen dat de twee uit het huis vertrekken. Hun gedrag is volgens hem in strijd met het huurcontract. Het huis is bovendien slecht onderhouden, omdat de twee de verhuurder ervan weerhouden om onderhoud te plegen.

Het stel kreeg al eens een officiële waarschuwing van de gemeente. De buurt in Opperdoes heeft het al jaren gehad met het huishouden, maar zegt zich machteloos te voelen omdat instanties weinig kunnen doen. Een delegatie uit de straat is vandaag bij de rechtszaak aanwezig, verschillende buurtbewoners zijn helder en zien de twee het liefst verhuizen. Het stel zelf wilde ondanks meerdere verzoeken niet reageren op de zaak.