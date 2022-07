Beter een goede buur dan een verre vriend, maar hoe voorkom je ruzie?

Iedereen die weleens een aflevering van De Rijdende Rechter heeft gezien, weet dat een burenruzie zo uit de hand kan lopen. Zo ook in West-Friesland: e en langslepend burenconflict in Opperdoes komt vandaag, na jaren van treiteren en geweld , voor de rechter. Maar hoe voorkom je nou dat het zo ver komt?

Burenruzies zijn van alle tijden, inmiddels heeft 88 procent van de gemeentes in Nederland zelfs eigen buurtbemiddeling vertelt London. Maar volgens haar zijn de conflicten de afgelopen jaren wel harder geworden. Investeren in een goede relatie met de buren is er tegenwoordig vaak niet meer bij. Niemand komt nog een kopje suiker lenen. "Soms stellen ze zich niet eens meer voor", vult London aan. Dat maakt het lastig om contact te zoeken als er een irritatie ontstaat. "En zo wordt een klein vlammetje al snel een grote fik."

Het belangrijkste is om, als je ergens last van hebt, meteen met elkaar te praten. Maar doe dat wel pas als je weer bent gekalmeerd en ga niet meteen in de aanval. "Want dan lok je alleen maar een tegenaanval uit", merkt London op. Werpt dat na meerdere pogingen nog steeds geen vruchten af, dan is het tijd voor een buurtbemiddelaar. Die horen alle partijen aan en organiseren en begeleiden een gezamenlijk gesprek.

In Opperdoes kun je wel stellen dat er sprake is van een grote fik. Een stel zou daar al acht jaar de buurt intimideren, treiteren en zelfs geweld hebben toegepast, waarbij de directe buurman het grootste slachtoffer zou zijn. De verhuurder van het pand waar het stel woont, wil het stel weg hebben en stapt daarom naar de rechter. Londen vertelt hoe burenruzies voorkomen kunnen worden.

Burenruzie in Opperdoes drijft buurman tot waanzin: 'Ik ben in een hel beland'

Lukt ook dat niet, dan zit er toch niks anders op dan de verhuurder, gemeente of politie erbij te betrekken. Het is volgens London wel belangrijk om al deze stappen te doorlopen. Een buurtbemiddelaar is de eerste stap, de rechter komt hopelijk pas als allerlaatste. "Meteen de politie bellen bij de eerste ergernis escaleert de boel alleen maar."

Verhuizen

Dit stappenplan is handig om beginnende conflicten gelijk in de kiem te smoren, maar tegen de narigheid in Opperdoes kan zelfs een ervaren buurtbemiddelaar niet meer op. "Op een gegeven ogenblik is er al zoveel gebeurd, dan lukt het niet meer om normaal met elkaar om te gaan."

Als er geweld bij komt kijken is het volgens London het verstandigst dat de boosdoener (gedwongen) verhuist. Om te voorkomen dat bij de nieuwe woonplaats zich precies hetzelfde tafereel ontvouwt, kan de burgemeester of woningcorporatie gedragsaanwijzingen meegeven.

Zoals bijvoorbeeld een verbod op het hebben van een hond, een verbod op pianospel in de nacht of een verbod om hulpverlening in de woning te aanvaarden. "Want anders is de kans groot dat je het probleem enkel verplaatst", concludeert London.

Maar wil je zo'n ruzie voorkomen? Leen dan weer een keer een kopje suiker van de buren.