Gooise buren vaker met elkaar overhoop: aantal burenruzies neemt steeds verder toe

De voornaamste meldingen gingen over geluidsoverlast, dat vooral te wijten was aan het feit dat heel veel mensen hun huis gingen opruimen of gingen klussen. Ook luide en spelende kinderen waren een doorn in het oog.

Nog meer klachten

Hoewel de coronacrisis al een tijdje achter de rug lijkt, nam het aantal burenruzies het afgelopen jaar weer verder toe en steeg het aantal meldingen met nog eens 8,5 procent. "En dan kijken we nog niet eens naar dit jaar tot nu toe. Het aantal klachten stijgt verder en ligt nu alweer een vijfde hoger dan vorig jaar. Het is dus een serieus probleem", zegt Caroline Eshuis van Versa Welzijn.

De voornaamste klachten in het afgelopen jaar gingen weer over geluidsoverlast, maar ook over pesterijen en de tuinafscheiding.

De toename komt volgens Eshuis doordat er wel degelijk meer ruzies zijn tussen buren, maar ook doordat kwesties vaker gemeld worden. "We promoten heel erg dat we er zijn en dat je het ons moet laten weten als je problemen met je buren hebt en dat we het samen kunnen oplossen. We roepen mensen ook op dat te blijven doen, want zulke ruzies zijn in de meeste gevallen met een goede aanpak echt op te lossen."