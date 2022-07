Betaald parkeren maakt sporten in Zandvoort flink duurder: '800 euro extra'

Leden van verschillende Zandvoortse sportverenigingen zijn niet blij met het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente. Vooral voor mensen die van buiten Zandvoort komen, wordt het beoefenen van hun sport flink duurder. Een van hen is Mirjam Vrees, die samen met haar man al meer dan twintig jaar golft in Zandvoort. "Het kost ons ongeveer achthonderd euro extra in het jaar."

NH Nieuws / Ingezonden foto van Mirjam Vrees

Sinds de invoering van het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort moeten ook bezoekers van de sportverenigingen betalen om te parkeren. Met een tarief van 1,50 euro per uur, kan een bezoek aan de golfbaan makkelijk 7,50 euro extra kosten. Vol tarief Dat ondervindt ook Mirjam Vrees, die als Haarlemse bezoeker van Zandvoort het volle tarief betaalt. "Bij golf ben je altijd ruim van tevoren aanwezig en als je een wedstrijd speelt, blijf je daarna ook nog hangen om te wachten op de prijsuitreiking. Dan ben je minstens vier of vijf uur verder." Inwoners van Zandvoort kunnen met een speciale vergunning de eerste twee uur gratis bij de golfclub parkeren, maar daarna moeten ook zij betalen. "Ze moeten dan een wekker zetten op hun telefoon en als die tijdens het golfen afgaat de parkeerapp aanzetten. Anders krijg je een boete", aldus Vrees.

Quote "Dit gaat sommige leden tot duizend euro per jaar extra kosten" Peter Bruining - Voorzitter golfclub DeZandvoortse

Peter Bruining is de voorzitter van Golfclub DeZandvoortse. Hij zet zich al langere tijd in tegen het betaald parkeren bij de sportclubs, samen met de voorzitters van de jeu de boulesvereniging en de scouting. "We hebben met de gemeente overlegd, maar het parkeerbeleid werd toch doorgevoerd. Dat gaat onze leden die van buiten Zandvoort komen vaak zevenhonderd tot duizend euro per jaar extra kosten." Zo ook Vrees, die twee tot drie keer per week op de sportclub te vinden is. "Golfen doen we het hele jaar door, er is geen zomer- of winterstop. In totaal gaat dit ons ongeveer achthonderd euro per jaar extra kosten. Er zijn genoeg andere clubs in de buurt die even ver rijden zijn voor ons, waar we wel gratis kunnen parkeren. Maar daar hebben we natuurlijk niet zo'n sociaal leven als we op deze baan hebben, we spelen hier al sinds het is aangelegd."

Quote "Je ziet nu al dat mensen niet nog blijven voor een drankje, ze geven minder uit in het clubhuis" Mirjam Vrees - golfclublid