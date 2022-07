Zandvoorters met beperking de dupe van parkeerbeleid: 'Gedwongen thuisblijven'

Door het nieuwe Zandvoortse parkeerbeleid dat afgelopen vrijdag is ingevoerd, moeten ook gehandicapte personen in alle wijken betaald parkeren. Nu blijkt dat de parkeermeters te ver bij de gehandicaptenparkeerplekken vandaan staan en online parkeerapps zijn lastig in gebruik. Daarnaast vinden deze Zandvoorters het oneerlijk dat de parkeerkaart waar ze al voor betaald hebben, niet meer geldig is in hun eigen dorp.

Mensen met een gehandicaptenparkeerkaart zijn slecht ter been en daarom in veel gevallen afhankelijk van de auto om zich te kunnen bewegen binnen het dorp. Voorheen konden ze met de kaart twee uur gratis parkeren, maar sinds 1 juli moeten ook zij tussen 10.00 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds 3,50 euro per uur betalen.

Ook Atie van Diemen en haar man komen in de knel vanwege het nieuwe parkeerbeleid. "Mijn man heeft Alzheimer, hij moet vaak naar de dokter en ik breng hem een aantal keer per week naar de opvang in Zuid." Voor die bezoeken zijn zij en haar man afhankelijk van de auto.

Vooral parkeren bij de supermarkt in de Oranjestraat is een doorn in het oog. "Om bij die parkeermeter te komen moet je iets van vierhonderd meter omhoog lopen. Dat gaat helemaal niet", vertelt Meinema verontwaardigd. Voor een gehandicaptenparkeerkaart kom je namelijk alleen in aanmerking als uit medisch onderzoek blijkt dat je niet meer dan honderd meter kunt lopen.

"Ik heb voor 150 euro die gehandicaptenkaart gekocht, maar wat is die nu nog waard?", vraagt Willy Meinema zich af. De Zandvoortse vindt het belachelijk dat ze nu per uur moet betalen. "Dat moet allemaal van een WAO-uitkering, die gelijk staat aan een minimum inkomen. Alles wordt al steeds duurder en nu komt dit er nog bij", verzucht ze.

Een andere buurtbewoner, die ook parkeert met een gehandicaptenkaart, geeft aan voortaan alle afspraken buiten de deur te moeten inplannen voor 10.00 uur 's ochtends. "Als ik naar het centrum moet, bijvoorbeeld voor fysiotherapie of boodschappen, moet dat voor die tijd gebeuren. Daarna kost het mij 3,50 euro per uur en dat kan ik niet betalen."

Van Diemen en Meinema zijn niet de enigen die op deze manier problemen ervaren met het nieuwe parkeerbeleid, blijkt uit een parkeeronderzoek van NH Nieuws . Zo geeft een andere Zandvoorter in het NH-parkeeronderzoek aan dat er door het nieuwe beleid meer strandgangers in de straat parkeren. Daardoor moet de eigen auto verderop geparkeerd worden. "Heel vervelend, vooral als je reuma of artrose hebt."

Ze baalt ervan omdat ze beiden al voor een gehandicaptenkaart hebben betaald. "En om in dat gebied te mogen parkeren moet ik ook nog een andere vergunning aanschaffen. We hebben allebei alleen onze AOW-uitkering om van rond te komen", verzucht ze. "Door dit nieuwe parkeerbeleid moeten mensen met een beperking eigenlijk gedwongen thuisblijven."

"Als je boodschappen gaat doen, kun je veel beter naar Haarlem of Velserbroek rijden. Daar kun je nog wel gewoon parkeren met een gehandicaptenkaart", vervolgt Meinema. "Maar dan doe je de winkeliers hier eigenlijk tekort." Ze zet haar auto voor nu nog neer met een blauwe schijf en een gehandicaptenkaart, want 'ze bekeuren nu toch nog niet'.

Reactie Gemeente Zandvoort

"Met de invoer van het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort is ook besloten tot de invoering van een digitaal systeem op kenteken. Een gehandicaptenparkeerkaart staat niet op kenteken, daarom is het nodig dat de kentekens van houders bekend zijn. Dit heeft onder andere te maken met de handhaving, wat gebeurt op kenteken.

Bewoners van Zandvoort kunnen hiervoor een parkeervergunning op kenteken aanvragen. Zo hoeven zij zich niet aan te melden bij een parkeerpaal of via de parkeerapp, maar kunnen zij overal in hun vergunningsgebied parkeren. Ook houders van een gehandicaptenkaart kunnen, als zij in Zandvoort wonen, een vergunning aanvragen op hun kenteken. In veel gevallen is deze eerste vergunning gratis (tenzij men een parkeerplek op eigen terrein heeft).

Bezoekers die in Zandvoort willen parkeren, kopen nu een parkeerkaartje dat gekoppeld is aan hun kenteken. Dit geldt ook voor algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Hiervoor gelden de reguliere tarieven.

Veel mensen beschikken al over parkeerapps waarmee zij een kaartje kunnen kopen zonder naar een parkeermeter te lopen. Hier is rekening mee gehouden in de hoeveelheid en de plaatsing van de parkeermeters. Als gemeente zetten wij ons ervoor in om zoveel mogelijk te wijzen naar de mogelijkheden van app-parkeren en het gemak hiervan te onderschrijven. Hiervoor bieden wij ondersteuning, bijvoorbeeld via instructiefilmpjes en persoonlijke assistentie.

In oktober staat een evaluatie van het parkeerbeleid gepland. Hierin wordt onder meer de kwestie van invalideparkeerplaatsen meegenomen."