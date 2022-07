Zandvoortse Tom en Iris parkeren hun auto in de voortuin: "Je moet wat"

Ze hebben er niet veel vertrouwen in. Iris ziet zichzelf al bij thuiskomst 's avonds veel rondjes rijden om uiteindelijk ver weg te moeten parkeren. Tom denkt dat het 'een puinbak van jewelste' wordt in de Zandvoortse wijken dicht bij het strand. Bij mooi weer voorziet hij dat veel badgasten in de smalle straatjes betaald gaan parkeren, zoals dat vanaf vandaag is toegestaan. Hun oplossing: een kleinere auto aanschaffen en die bij nood maar in de voortuin parkeren.

Het afscheidingsmuurtje moest gesloopt worden en er is weinig groen over in de tuin. Ze hebben een kleinere auto aangeschaft en nog is het passen en meten. Maar Iris Vooren is in de zomer in ieder geval verzekerd van een parkeerplekje pal voor haar woning, als de straat bij mooi weer helemaal vol staat met auto's van strandgangers.

Ze is als oud-Amsterdammer wel gewend om even wat verder te lopen van haar auto naar huis. Maar ze ziet het niet zitten om 's avonds helemaal aan het eind van het dorp te moeten parkeren. En ze verwacht wel dat dat deze zomer anders zou moeten.

Het parkeerbeleid in Zandvoort is vanaf vandaag veranderd om hetzelfde regime voor de hele badplaats te kunnen hebben. Anders treedt het zogenaamde 'waterbedeffect' op en wordt het te druk in wijken aan de randen van het dorp. Maar nu zijn bewoners dicht bij het strand bang voor chaos, omdat ze vermoeden dat de toeristen niet naar het verderop gelegen grote parkeerterrein in Zandvoort-Zuid willen gaan.

'Maar één euro verschil'

"Het is maar één euro verschil, waarom zou je dan helemaal daarheen rijden als je zo dicht bij het strand bent en je wellicht kinderen bij je hebt", beredeneert Iris.