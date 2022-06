Medewerkers gemeente Zandvoort met dood bedreigd tijdens inloopavond over parkeerbeleid

De inloopavond over het parkeerbeleid van de gemeente Zandvoort is gisteravond 'grimmig en chaotisch verlopen', zo laat burgemeester David Moolenburgh weten. Per 1 juli geldt er een nieuw parkeerbeleid in de gemeente en gisteravond konden bewoners voor de tweede keer vragen stellen over het beleid. Vanwege de grote belangstelling werd bezoekers gevraagd een nummertje te trekken, maar dat kon niet voorkomen dat de bijeenkomst al snel uit de hand liep. Medewerkers van de gemeente werden fysiek lastig gevallen en zelfs met de dood bedreigd, aldus de burgemeester.

NH Nieuws

De gemeente Zandvoort worstelt al jaren met het parkeerbeleid. Met verschillende betrokken partijen als bewoners, ondernemers en toeristen bleek het niet eenvoudig om tot een oplossing te komen voor iedereen. Door per 1 juli betaald parkeren in te voeren in de hele gemeente (bewoners krijgen een parkeervergunning), hoopt het college de parkeerproblemen in wijken als Oud-Noord en Nieuw Noord tegen te gaan. Parkeren in woonwijken Maar een deel van de bewoners vreest juist dat met het nieuwe beleid dagjesmensen en toeristen in woonwijken gaan parkeren, waardoor de parkeerdruk in wijken zal toenemen. Inwoners van Zandvoort vrezen ook dat er files in woonwijken zullen ontstaan. Ze denken dat het parkeertarief van 3,50 in woonwijken, versus 2,50 op parkeerterrein De Zuid en boulevard Paulus Loot, mensen niet zal weerhouden van het parkeren in woonwijken.

Quote "Dit is ontoelaatbaar en onacceptabel gedrag" David Moolenburgh