Geen compensatie voor uitgeklede gft-inzameling, want bedrijf 'niet in gebreke'

De gemeente Haarlemmermeer gaat haar inwoners niet compenseren voor de uitgeklede inzameling van het gft-afval deze zomer. Jaarlijks maken huishoudens honderden euro's aan afvalstoffenheffing over, maar de gemeente is niet bereid om inwoners voor het verminderd ophalen te compenseren.

Dat zegt de gemeente Haarlemmermeer desgevraagd tegen NH Nieuws, naar aanleiding van het bericht dat afvalverwerker Meerlanden vanwege personeelstekort en materieelproblemen de hele zomer minder vaak groente-, fruit- en tuinafval ophaalt. In plaats van één keer per week komt Meerlanden tot eind augustus één keer per twee weken langs, zo maakte het bedrijf eergisteren via Facebook bekend.

Minder betalen

Onder die aankondiging vragen veel Haarlemmermeerders om gedeeltelijke compensatie van de afvalstoffenheffing. "Ik mag toch aannemen dat de bewoners worden gecompenseerd aangezien jullie 4 keer gaan overslaan? Waar wij jullie denk ik ruimschoots voor betalen? Wat een enorme slechte zaak", schrijft een vrouw. "Minder halen is neem ik aan dan ook minder betalen?", vraagt een man zich af.

Het verzoek om compensatie lijkt realistisch: als een dienstverlener een dienst niet kan verlenen waarvoor al is betaald, wordt de consument gecompenseerd. Wie bijvoorbeeld tussen de vier en acht uur geen stroom heeft, krijgt 35 euro van Liander. En wie door een netwerkstoring een halve dag of meer geen internet of televisie heeft, krijgt naar rato van de de duur van de storing op de eerstvolgende factuur.

Overmacht

Toch moet de gemeente Haarlemmeermeer haar inwoners wat dat betreft teleurstellen, vooral omdat het bedrijf met de uitgeklede inzameling volgens de gemeente niet in gebreke blijft. "Het invoeren van het zomerrooster is een vorm van overmacht, een tijdelijke noodmaatregel die we terugzien in heel Nederland. Juist bij zorg- en dienstverleners is er krapte op de arbeidsmarkt, druk op het personeel en ziekteverzuim."