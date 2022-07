Legen GFT-bakken Haarlemmermeer hele zomer op lager pitje

Eerder bleek al dat de afvalverwerker steeds vaker in de knel kwam bij het ophalen van het afval. De uitval van drie kapotte voertuigen was volgens woordvoerder Bas Boone destijds de grootste oorzaak. Volgens de woordvoerder hoefde de inwoners van Haarlemmermeer zich geen zorgen te maken. "Het is de bedoeling dat er de komende weken niet meer van de afvalkalender afgeweken wordt", vertelde hij drie weken geleden.

Geduld

Toch wordt nu, bijna een maand later, een beroep op Haarlemmermeers geduld gedaan. "In de zomervakantie zamelen wij uw gft tweewekelijks in plaats van wekelijks in", schrijft Meerlanden op Facebook.

Drie weken geleden sprak woordvoerder Bas Boone nog niet over een personeelstekort, maar daar komt de organisatie nu op terug: "Het nationale personeelstekort heeft inmiddels ook Meerlanden bereikt, een hoog ziekteverzuim en oplopende coronabesmettingen spelen daarin een belangrijke rol."