Zes maanden zonder keta, coke en 3MMC: Alkmaarse Jimmy (22) TikTokt over verslaving

"Ik ben eraan toe om mijn verhaal te delen: ik lag maandenlang stiekem drugs te gebruiken om niet te hoeven voelen." Dit biecht Jimmy Berkhof (22) uit Alkmaar vorige maand op aan z'n volgers op Instagram en TikTok. In alle stilte kampt hij met een verslaving aan drank en drugs. Nu is hij zes maanden clean, eindelijk gelukkig en gemotiveerd om andere jongeren te helpen.

Vanaf zijn vijftiende doet Jimmy middelen, vertelt hij openhartig als we langsgaan bij het huis waar hij woont met z'n ouders. De twintiger vindt het interview op camera spannend. Ook hebben zijn filmpjes op TikTok over de 100.000 views. "Ik krijg zoveel reacties, steun en vragen over mijn verslaving." We zitten op zijn kamer. "Deze plek voelt dubbel. Het is de plek waar ik me nu fijn voel en mediteer. Maar het is ook de plek waar ik op een gegeven moment elke dag ketamine gebruikte om in slaap te komen." Het gebruik begint voor hem, zoals bij zoveel jongeren, met alcohol. "Ik nam een drankje. Om zo minder onzeker over te komen. Leuker." Naar eigen zeggen is Jimmy in die periode op de middelbare school een meeloper en 'liever de pester dan de gepeste'. 'Dan moet je coke proberen' "Toen ging ik blowen. Puur experimenteel nog. En daarna kreeg ik eens een pilletje XTC." De twintiger kan goed vertellen over de roerige drugsperiode die volgt. Vanaf zijn achttiende nam hij elk weekend een pilletje, MDMA, bier en blowde hij. Specifiek herinnert hij zich een moment in Alkmaar.

"Het was met uitgaan en ik was erg dronken. Toen zei iemand: dan moet je eens coke proberen. Dus dat deed ik. Wow, het voelde ineens weer alsof ik nuchter ben. Gevaarlijk, want dat ben je helemaal niet." In de coronatijd gaat het gebruik naar een paar keer per week. "Dan begon mijn weekend op woensdag. En ik als ik dan niet gebruikte, was ik alweer bezig met: wanneer weer wel?" Hij ontdekt dan ook het in 2021 verboden 3MMC, een erg verslavende designerdrug waar de laatste tijd meermaals voor is gewaarschuwd. Angsten, een gevaarlijk hoge lichaamstemperatuur, hallucinaties, hoofdpijn en hartkloppingen zijn volgens het Trimbos-instituut meldt onder meer negatieve effecten van het gebruik van 3MMC. Jimmy: "Dat ben ik toen steeds vaker gaan gebruiken." En om 's avonds in slaap te komen neemt hij het verdovende ketamine. Hij wijst naar zijn matras. "Daar verstopte ik het onder. Mijn vrienden en ouders hadden het niet door. Ik was een stille gebruiker." Thuis was Jimmy afwezig, boos en sloeg dan een deur kapot. "Maar ze hadden nog nooit iemand met een verslaving gezien." Fotoshoot Bij hem groeit het gevoel dan dat hij geen doel meer heeft in zijn leven. Op Instagram schrijft hij daarover: de afgelopen 2 jaar ben ik bang geweest voor mezelf. Bang voor mezelf, bang om te voelen en bang om gezien te worden. "Ik was ongelukkig. Herkende mezelf niet meer, ik zag twee Jimmy's. Eentje die niet meer wilde leven en een die wilde gebruiken, gebruiken, gebruiken." Toen hij begin dit jaar zelfs waanbeelden zag, besloot hij te gaan afkicken middels een programma. Nu, zes maanden later, viert hij dat hij in shape is met een fotoshoot. Bekijk hieronder de hele reportage.

Met zijn TikTok-account wil Jimmy anderen vertellen over zijn afkickproces, maar ook helpen. "Misschien zijn er mensen die nog in een verslaving zitten." Hij merkt namelijk ook dat drugsgebruik onder jongeren, bijvoorbeeld in zijn eigen stad, toeneemt en openlijk wordt besproken. "Het is normaler om te vertellen wat voor drugs je doet, wanneer en hoeveel, dan zeggen dat je nog nooit wat hebt gebruikt." Maar je zou toch ook kunnen stellen dat het goed is dat jongeren er open over zijn en af en toe gebruiken prima is?

"Ja, af en toe drugs gebruiken heb ik niks op tegen. Maar met drugs misbruiken is wel wat mis. Waarom gebruik je de drug? Denk na over je motief. Ik droeg een masker. Ik wilde niet voelen." En, adviseert Jimmy, realiseer je wat de gevolgen zijn. "Een verslaving heb je de rest van je leven. Ik had al mijn geld opgemaakt aan drugs, drank en sigaretten, heb mezelf verwaarloosd en de mensen om mij heen pijn gedaan. Ik was doodongelukkig." Hij bekijkt een video van zichzelf tijdens het gebruiken en schudt zijn hoofd. "Ik wil hier nooit meer naar terug."