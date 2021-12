Noodkreet moeder vanwege aan drugs verslaafde zoon: "Een piepjong leven naar de kloten"

Ze schrijft dat ze al een tijd het gevoel had dat er iets niet goed zat. Als ze de persoonlijke bezittingen van haar zoon en zijn tas doorzoekt, komt ze erachter dat het mis is. "In de tas van ons kind zaten ook (stanley)messen om de 3-MMC te kunnen versnijden tot poeder. De vloeipapiertjes die je ziet (red. zie de foto hieronder) hebben als doel gehad de 3-MMC te verhandelen, als een soort wikkel, en om op te roken."

Ook zijn er ernstige bijwerkingen, zoals hartklachten mogelijk. "Wij kennen al iemand waarbij het kind per ambulance afgevoerd moest worden met hartproblemen na één maand gebruik. Dit spul is levensgevaarlijk, gemakkelijk te verkrijgen, goedkoop en zwààr verslavend", zo schrijft de moeder.

In het openhartige verhaal wat de moeder anoniem doet, vertelt ze dat de drug goedkoop is en makkelijk verkrijgbaar. Je kan het snuiven of roken en geeft een euforisch gevoel. Keerzijde volgens de vrouw is dat het je daarna lusteloos maakt, en ook depressief.

Volgens de vrouw wordt er drugs gedeald op en rond de middelbare school de RSG in Enkhuizen en heeft ze daar ook melding van gemaakt. Iets wat Eugene Kramer, bestuurder van de school erkent. "Ze heeft anoniem een mail gestuurd. Dat maakt het ook lastig. Maar als ze verder zijn, hopen we dat ze zich bij ons melden. Dan kunnen we met ze bespreken wat we als school voor ze kunnen betekenen."

Dealen bij school

Of er ook 3-MMC op school wordt gedeald weet de schoolbestuurder niet. "We doen veel aan voorlichting. Maar ook wordt er eens per jaar een politiecontrole gehouden. Honden zoeken dan in kluisjes naar drugs. Vorig jaar is er niks aangetroffen. Maar we zijn niet naïef om te denken dat er niks speelt. Het doet zich voor, dus ook bij ons op school, al proberen we het zover mogelijk te voorkomen."

Kramer vervolgt: "We hebben protocol waarbij het dealen op school een politiezaak is. Er wordt gelijk melding van gemaakt." De vrouw heeft het ook over het dealen op de naastgelegen parkeerplaats. "Dat is ook bekend bij de politie, en daar wordt ook gecontroleerd."

De scholieren die we meteen aanspreken zeggen allemaal niet van het dealen van 3-MMC te weten. Toch waarschuwt de moeder in haar Facebookverhaal: "Denk niet: dit overkomt ons niet, want bij ons was het ook niet overduidelijk tot er een patroon zichtbaar wordt zodat je de puntjes kunt verbinden."