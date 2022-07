Vrouw met kind van dak gered bij woningbrand: "Het viel mee, heb in eigen bed geslapen"

De vrouw die gisteravond met haar dochtertje door de brandweer van de dakgoot van haar woning aan de Schoterweg werd gered bij een brand, kon later 's avonds weer terug en heeft in haar eigen bed geslapen. "Er was veel rookontwikkeling, maar het viel allemaal mee."

Maurice Dorsman, woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland vertelt een heel ander verhaal, namelijk dat de bewoners zelf naar beneden zijn gekomen aan de achterkant van het pand. "Omdat het zo'n grote groep bewoners was, hebben we een traumahelikopter laten komen. Iedereen is nagekeken door de ambulancedienst en er zijn geen gewonden gevallen bij deze brand."

Volgens de brandweer zijn er nog tien andere mensen het pand ontvlucht, maar de eigenaren van het pand die vanmorgen ook even op straat met de bewoonster stonden te praten, spreken dit tegen. "Er waren heel veel mensen op straat gisteravond en die liepen hier ook het pand in en uit. Dus misschien dat de brandweer dit niet goed heeft gezien. Er waren geen andere mensen in het pand aanwezig, dat klopt niet. Wij waren er zelf bij."

De jonge vrouw oogt kalm deze maandagmorgen, na een avond vol hectiek. Even voor elf uur gisteravond, brak er brand uit in het pand waar ze woont. "Ik was nog wakker en de rook kwam van beneden mijn woning in. Toen ben ik uit voorzorg het dak opgeklommen."

Waar het vuur precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Zowel de eigenaren van het pand als de bewoonster konden dit niet aangeven. Wel bevestigden ze dat het niet op de begane grond is ontstaan, waar een pizzeria zit, en ook niet in de woning van de vrouw op de bovenste twee verdiepingen. Het lijkt er dus op dat de brand op de eerste verdieping is ontstaan, maar het is nog niet duidelijk waar die verdieping voor wordt gebruikt.

Over de oorzaak van de brand is ook nog niets duidelijk, de brandweer doet onderzoek. Volgens buurtbewoners is het overigens niet de eerst keer dat er brand is in het pand boven pizzeria Miami. "Eerder is het ook al eens een keer gebeurd. Maar toen was het een gasfles die ontploft was boven", zo vertelt een vrouw die vlakbij woont. "Het was dezelfde woning en dat is toen helemaal afgebrand."