Haarlems gezin geterroriseerd door onbekende man met hamer: "We weten niets"

Een Haarlems gezin wordt al weken geteisterd door een onbekende man die vernielingen aanricht aan hun huis. Zo sloeg hij midden in de nacht hun voordeurraam in met een hamer. "We weten niets", zo vertelt een gezinslid aan NH Nieuws.

Het incident met de hamer gebeurde in de nacht van 14 op 15 mei. Een man met een capuchon op komt in het donker aanfietsen en rent hun voortuin in. Daar slaat hij keihard op het raam van de voordeur met een hamer. Op camerabeelden is te zien hoe de man te werk gaat.