OM eist acht jaar cel voor doodschoppen Alkmaarse Mark Obdam (42) in Heerhugowaard

Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen de Roemeense Viorel P. (38) voor het doodtrappen van Mark Obdam (42) uit Alkmaar. De Alkmaarder overleed in de nacht van 4 op 5 april vorig jaar in de Heerhugowaardse woning van P., na een gruwelijke vechtpartij.

Tijdens de rechtszaak laat P. opnieuw weten dat het hem 'verschrikkelijk spijt'. De Alkmaarder zou hem hebben beledigd door hem 'gay' te noemen. Ook zou hij gedreigd hebben hem te misbruiken. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om Mark te doden", zegt P. volgens de krant. "Maar ik was in paniek nadat hij mij had aangevallen, mij beledigde en zijn hond op mij afstuurde."

Moord in woonwijk was 'uit de hand gelopen vechtpartij'

Justitie verdenkt Vlorel P. van moord: hij zou het slachtoffer opzettelijk hebben doodgeslagen. De advocaat van de verdachte meldde eerder al dat het ging om een vechtpartij. Drugs- of alcoholgebruik zou ervoor hebben gezorgd dat het gestel van het slachtoffer al verzwakt was.

'Een paar klappen'

P. vertelde vandaag dat hij de hond op een gegeven moment kon buitensluiten en dat hij de Alkmaarder vroeg zijn huis te verlaten. Hij geeft toe dat hij het slachtoffer heeft geschopt en geslagen, al ging het volgens hem, maar om 'een paar klappen'. Volgens het OM komt dit niet overeen met de verwondingen.

De verdachte wordt 'zwaar aangerekend' dat hij door ging met schoppen toen het slachtoffer al op de grond lag en overeind probeerde te komen. Volgens P. raakte hij in paniek toen het slachtoffer niet meer bewoog en probeerde hij hem nog te reanimeren. Daarna rolde hij het slachtoffer in een vloerkleed en stopte hij hem in de trapkast. Een dag later gaf hij zichzelf aan bij de politie.

De officier van justitie houdt er bij de eis rekening mee dat het slachtoffer zelf ruzie had gezocht en dat de verdachte door zijn hond was gebeten. Maar de verdachte had volgens haar de politie kunnen bellen of weg kunnen gaan, meldt het NHD. Ze beschrijft het overlijden van Obdam als 'zeer triest', met een 'enorme impact op de nabestaanden'.