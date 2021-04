Dode (42) Waardse woonwijk waarschijnlijk slachtoffer van misdrijf

De 42-jarige man die gisterochtend in Heerhugowaard dood in zijn woning werd gevonden is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie weten. Een 37-jarige man zonder bekend woonadres is aangehouden. Saillant detail: het gaat om de man die bij de politie alarm sloeg. Hij zou mogelijk betrokken zijn bij de dood van de man uit Heerhugowaard.

De politie trof de dode man nadat de nu aangehouden verdachte bij de politie melding had gemaakt van een verdachte situatie in een woning aan de Rosa Manustuin, aldus de woordvoerder tegen NH Nieuws. Een deel van de straat is daarna afgezet om forensisch onderzoek te doen.

Hoe de man om het leven gekomen is en waarom de politie vermoedt dat het om een misdrijf gaat, is volgens de woordvoerder van politie nog onderdeel van het onderzoek. "We kunnen daar nu nog niets over melden."

Buurtbewoners melden dat er veel wisselende mensen woonden op het adres, maar er op dit moment twee mannen zouden wonen. "Niemand heeft echt contact met ze en we hebben ook niet gezien of gehoord", vertelt iemand. De woning is recht tegenover een basisschool en dus stonden veel ouders te kijken.