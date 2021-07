Moord in woonwijk was 'uit de hand gelopen vechtpartij'

Was het een vechtpartij met onbedoeld tragische afloop zoals de verdachte wil doen geloven? Of is de 42-jarige Alkmaarder die na het paasweekeinde dood in zijn appartement in Heerhugowaard werd gevonden, met opzet doodgeslagen. Het antwoord op die vragen laat nog even op zich wachten: het forensisch onderzoek is namelijk nog niet klaar, blijkt tijdens de eerste zitting tegen de 38-jarige verdachte Vlorel P.

Het slachtoffer, de 42-jarige Mark uit Alkmaar, werd een dag na het paasweekeinde dood aangetroffen in zijn bovenwoning aan de Rosa Manustuin in Heerhugowaard. Dit gebeurde nadat de verdachte zelf naar de politie belde, ruim een etmaal nadat Mark overleden is.

Justitie verdenkt Vlorel P. van moord: hij zou het slachtoffer opzettelijk hebben doodgeslagen. Volgens de advocaat van de verdachte ging het eerder om een vechtpartij en is het mogelijk dat drugs- of alcoholgebruik ervoor zouden hebben gezorgd dat het gestel van het slachtoffer al verzwakt was.

Veel vragen

"Het was niet mijn bedoeling dat hij zou overlijden. Ik had het niet verwacht en vind het zeer spijtig", laat de 38-jarige Roemeen Vlorel P. vanmorgen aan de rechtbank in Alkmaar weten. Volgens zijn advocaat hangt veel af van het forensisch bewijs. Daaruit zou moeten blijken of drugs en alcohol een rol hebben gespeeld bij het overlijden.

Volgens een woordvoerder van de familie van het slachtoffer is dat onzin. "Mark was geen drinker", zegt hij na afloop tegen NH Nieuws. "Er zijn nog heel veel vragen."

Het politie-onderzoek bij de woning aan de Rosa Manustuin midden in een Heerhugowaardse woonwijk trok destijds veel bekijks. Veel ouders en kinderen van een basisschool tegenover het appartement waren hiervan getuige.

Eind september moet de verdachte opnieuw voor de rechter verschijnen.