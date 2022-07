Boeren laten Schiphol links liggen, toch blijft de marechaussee alert op trekkers

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol houdt nog de rest van de middag en de avond rekening met eventuele boerenprotesten op de luchthaven. Op en rond Schiphol zijn er volgens een woordvoerder preventief voertuigen neergezet, zoals shovels, bussen van de Bijstandseenheid (BE) en Volkswagen Amaroks. Op een handjevol sympathisanten na zijn er geen boeren met trekkers in de buurt van Schiphol geweest.

De shovels en Bijstandseenheid-bussen staan bij Schiphol Plaza centraal opgesteld, zodat er meteen uitgerukt kan worden als er boeren met trekkers de luchthaven zouden naderen. Ook op de provinciale wegen naar Schiphol en bij de Koningin Maxima Kazerne heeft de marechaussee voertuigen en wegversmallingen geplaatst.

Hoewel er nog geen trekker in de buurt van Schiphol is gesignaleerd, blijft de Koninklijke Marechaussee alert op boerenprotesten gericht op de luchthaven. Mogelijk kan er pas over enkele dagen worden afgeschaald, vanwege de onvoorspelbaarheid van de boeren.

Bij Schiphol Plaza kwamen wel enkele sympathisanten − herkenbaar aan de rode zakdoeken − kijken bij shovels en bussen van marechaussee, maar zij bleven niet lang hangen.

Hotels

In en voor de vertrekhallen was het weer heel druk met wachtende reizigers in lange wachtrijen. Een deel van hen had uit voorzorg een hotelkamer op Schiphol geboekt, om er zeker van te zijn ze door een eventuele blokkade van boeren hun vluchten niet zouden missen.