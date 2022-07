Marechaussee staat met shovels en busjes klaar voor boerenprotest op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee staat met verschillende voertuigen op Schiphol klaar voor een eventueel boerenprotest op de luchthaven. Niet alleen op Schiphol Plaza, maar ook op de wegen die naar de luchthaven leiden is de marechaussee zichtbaar aanwezig.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee laat weten dat zelfs op fietspaden in de omgeving van Schiphol meerdere wegversmallingen zijn aangebracht.

Verslaggever Doron Sajet laat vanochtend weten dat de wegen naar Schiphol nog vrij zijn van tractoren en protesterende boeren. De Koninklijke Marechaussee staat met verschillende shovels en vijf BE-busjes (vergelijkbaar met ME busjes) voor het Sheraton hotel bij Schiphol Plaza, ook bij Rozenburg wordt de boel nauwlettend in de gaten gehouden.

Schiphol vanmorgen. De weg is vrij voor reizigers om urenlang in de rij te staan voor incheck en beveiliging. De hotels op Schiphol hebben geprofiteerd van reizigers die uit voorzorg een kamer hadden gereserveerd. https://t.co/mYr3Ngly3B #boerenprotest @nhnieuws pic.twitter.com/WJUHlFIhyG

