Alle hotelkamers Schiphol bezet vanwege onzekerheid rond boerenprotest

Op Schiphol is de avond voor het aangekondigde boerenprotest geen hotelkamer meer te krijgen. Zowel het Hilton, het Sheraton als het Citizen M zijn helemaal volgeboekt. Toch hebben honderden reizigers die bang zijn vanwege de boerenblokkades bij Schiphol hun vlucht te missen, nog gauw een kamer in een van de drie hotels op en rondom de terminals weten te bemachtigen.

Het Hilton op Schiphol, dat via de traverse van het WTC rechtstreeks vanuit de terminal te bereiken is, is zelfs overboekt. Het hotel is overweldigd door bezorgde reizigers die bang zijn om hun vlucht morgen te missen. Protesterende boeren willen morgen heel Nederland 'platleggen', onder andere door het blokkeren van distributiecentra voor levensmiddelen en de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven.

Weinig begrip

Floortje Molenaar en haar moeder Veertje uit het Gelderse Nijkerk hebben afgelopen vrijdag een kamer in het Hilton geboekt. Ze willen koste wat het kost morgen hun vlucht naar Toronto in Canada halen, waar dochter Floortje woont. Het beetje begrip dat Veertje voor de zorgen van de boeren had, is veel minder geworden: "Mensen die hier niks mee te maken hebben en aan vakantie toe zijn, worden geblokkeerd en kunnen vlucht niet halen."

Het artikel gaat verder onder de video