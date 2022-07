Tractoren op de weg: in 'langzaam protest' rijden de boeren Amsterdam binnen

Met een hoop getoeter en kabaal rijden tientallen Waterlandse boeren door Zaanstad richting Amsterdam. De burgemeester heeft ze op verschillende plekken weggestuurd, zoals bij de distributiecentra van de Albert Heijn en Picnic. De boeren wilden daarna richting het provinciehuis in Haarlem, maar bij Pont Buitenhuizen werden ze opnieuw tegengehouden.

De boeren zijn richting Amsterdam - NH Nieuws / Mischa Korzec

Verslaggever Mischa Korzec houdt sinds vanochtend vroeg nauwlettend in de gaten waar de Waterlandse boeren actievoeren. Zo'n halfuur geleden reden verschillende tractoren nog in Zaanstad, maar nu rijden ze Amsterdam in. Tekst gaat door onder de video.

Demonstreren mag niet, dan maar de weg op - NH Nieuws / Mischa Korzec

Eerder vandaag werden de boeren weggestuurd bij verschillende distributiecentra door burgemeester Jan Hamming. Het was daarna de bedoeling om richting het provinciehuis in Haarlem te gaan, maar ook pont Buitenhuizen bleek geen optie te zijn. De boeren zetten daarom hun demonstratie voort in een 'langzaam protest'. Bekijk in onderstaande video hoe deze boeren actievoeren:

De boeren rijden luid toeterend onder het stadhuis door - NH Nieuws / Mischa Korzec

