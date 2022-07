Distributiecentra mogelijk drie dagen geblokkeerd, burgemeester wil dat boeren vertrekken

De distributiecentra van Albert Heijn en Picnic in Zaandam zijn afgesloten door de boeren. Ze zijn het niet eens met de stikstofplannen en hopen hiermee de politiek wakker te schudden. Het is volgens boer Morris van Zanten 'een actie van de boer onderling'. Het is niet de enige plek in Noord-Holland waar de boeren de boel blokkeren, lees in onze liveblog de laatste updates.

Op dit moment mogen lege vrachtwagens mondjesmaat door de blokkade heen. "Mensen die van hun werk naar huis moeten, geven wij de ruimte om te vertrekken", aldus boer Jan van Zanten. Volgens Jan geven de boeren enkele vrachtwagens de ruimte om te vertrekken, mits deze leeg zijn. "Maar dat gaat op goed vertrouwen", geeft hij toe. "Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten."

Zo'n 100 chauffeurs van de distributiecentra staan voor een dichte poort te wachten tot ze de weg op kunnen. "We hebben liever de schappen leeg dan dat we de snelwegen dicht gaan zetten", licht boer Morris toe. "Het is niet de bedoeling de burger te raken, het is meer de bedoeling de politiek in beweging te krijgen." Zie hieronder de actie van de boeren. De tekst gaat door onder de reportage.

Onze verslaggever Mischa Korzec is bij de Ronde Tocht in Zaandam aanwezig en ziet dat de boeren nog niet van plan zijn om weg te gaan en mogelijk meerdere dagen de distributiecentra gaan blokkeren. "Als ik nu thuis ben, slaap ik nu niet hè", vertelt boer Jan van Zanten op NH Radio. "Ik heb slapeloze nachten." De boeren hopen op deze manier de politiek te bereiken. "Van der Wal heeft ons iets opgelegd. Het is levenslang. De landbouw krijgt zijn eigen crisis en die is onomkeerbaar. Over duizend jaar is dit nog aan de gang." Weg uit Zaandam Burgemeester Jan Hamming en de politie willen dat de boeren gaan vertrekken. Het lijkt erop dat de boeren hier gehoor aan gaan geven en naar een andere plek gaan trekken. Naar alle waarschijnlijkheid vertrekken de boeren naar het provinciehuis in Haarlem.

Als er drie dagen geen producten kunnen worden geleverd aan supermarkten, zullen schappen mogelijk leeg komen te staan. "Als alle vakken leegstaan, moeten wij straks nog harder gaan werken', aldus Remco, de chauffeur die staat te wachten om de winkels weer te bevoorraden. "Mensen zullen waarschijnlijk massaal gaan hamsteren, maar ja daar staat Albert Heijn natuurlijk ook voor, hamsterennnn!" Producten vernietigen door blokkades Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie die de belangen van de supermarkten en foodservicebedrijven behartigd, roept op om de blokkade per direct te stoppen. In een statement op de website schrijft de brancheorganisatie:



"Blokkades van distributiecentra duperen de burgers van Nederland. Supermarkten doen er alles aan de winkels bevoorraad te houden. Maar wanneer dergelijke blokkades langer aanhouden, kan dit echter betekenen dat de dagelijkse boodschappen niet meer gedaan kunnen worden." Volgens de brancheorganisatie zorgt de blokkade er ook voor dat dagverse producten vernietigd moeten worden en de bedrijven miljoenen euro's aan schade opleveren. "Het CBL doet een dringend beroep op justitie en politie om stevig in te grijpen en blokkades op te heffen. Het CBL beraadt zich ondertussen op vervolgstappen." De laatste ontwikkelingen over de protesten lees je hier.

