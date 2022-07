Burgemeester Jan Hamming stuurt demonstrerende boeren weg bij Albert Heijn en Picnic

Boeren die vanochtend de distributiecentra van AH en Picnic in Zaandam blokkeerden, zijn inmiddels onderweg naar het provinciehuis in Haarlem. Eigenlijk wilden de boeren de distributiecentra drie dagen lang blokkeren, maar burgemeester Jan Hamming en de politie brachten de actievoerders op andere gedachten.

De boeren vertrekken richting Haarlem - NH Nieuws / Mischa Korzec

Verslaggever Mischa Korzec is al de hele ochtend aanwezig in Zaandam en ziet de boeren vertrekken. De boeren zijn het niet eens met de stikstofplannen en hopen met hun acties de politiek wakker te schudden. Het is volgens boer Morris van Zanten 'een actie van de boer onderling'. Tekst gaat door onder het Twitterbericht.

Boeren moeten weg bij ⁦@albertheijn⁩ in ⁦@GemZaanstad⁩. Ze willen nu naar het provinciehuis in Haarlem pic.twitter.com/92wYInukQv — Mischa Korzec (@Mischakorzec) July 4, 2022

Eerder mochten lege vrachtwagens al mondjesmaat door de blokkade heen. "Mensen die van hun werk naar huis moeten, geven wij de ruimte om te vertrekken", aldus boer Jan van Zanten. Volgens Jan geven de boeren enkele vrachtwagens de ruimte om te vertrekken, mits deze leeg zijn. "Maar dat gaat op goed vertrouwen", geeft hij toe. "Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten." Burgemeester Jan Hamming en de politie vonden dit genoeg en vroegen de boeren zich terug te trekken. De boeren noemen de actie 'vriendschappelijk' en kiezen dan ook om Zaanstad te verlaten. Stoppen met actievoeren doen ze niet: ze vertrekken met z'n allen richting het provinciehuis in Haarlem. Tekst gaat door onder de video

De boeren vertrekken uit Zaandam - NH Nieuws / Mischa Korzec

Gemeente Zaanstad laat in een persbericht weten dat burgemeester Jan Hamming, in overleg met politie en het Openbaar Ministerie heeft besloten de demonstratie en blokkade van de boeren op bedrijventerrein HoogTij in Zaandam te verbieden. Diverse redenen "Er zijn diverse redenen om de demonstratie te verbieden. Zo ontstaat er een verkeersinfarct dat tot ver buiten het bedrijventerrein gevolgen heeft. Er komen honderden vrachtwagens, uit binnen en buitenland, in de richting van het distributiecentrum die recht een verkeersopstopping inrijden." Daarnaast zou de bereikbaarheid en daarmee de veiligheid van de Penitentiaire Inrichting in Zaandam ook een reden zijn om de demonstratie te verbieden.

