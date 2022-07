Enkele zege Amsterdam Pirates voldoende voor gedeelde eerste plek hoofdklasse

Het is Amsterdam Pirates weer gelukt om op de gedeelde eerste plaats te komen. De regerend landskampioen verloor zaterdag en donderdag van HCAW uit Bussum, maar bleek zondag wel de sterkste. Dat was voldoende om op gelijke hoogte met Neptunus te komen.

Neptunus had tweemaal Twins Oosterhout verslagen met ruime cijfers, maar was zondag verliezer: 3-0. Hierdoor hebben de Rotterdammers evenveel punten (22) als Pirates. HCAW is ook nog een naaste belager met twintig punten.

De volgende speelronde is over drie weken en dan is de clash tussen Pirates en Neptunus.

In de andere poule, waar de onderste vijf in zitten, deelt RCH de koppositie met DSS/Kinheim (26 punten). Kanttekening is wel dat de Heemstedelingen nog drie wedstrijden minder hebben gespeeld.

Uitslagen bovenste poule:

Amsterdam Pirates - HCAW 3-1

Twins Oosterhout - Neptunus 3-0

Neptunus - Twins Oosterhout 9-6

HCAW - Amsterdam Pirates 2-0

Amsterdam Pirates - HCAW 1-8

Twins Oosterhout - Neptunus 2-7