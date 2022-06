Amsterdam Pirates neemt meteen leiding na eerste weekend vervolgcompetitie

In het eerste weekend van de vervolgcompetitie is duidelijk geworden dat Amsterdam Pirates en Neptunus weinig voor elkaar onderdoen. Pirates greep wel de leiding dankzij twee overwinningen. HCAW klimt dankzij twee winstpartijen tegen Twins Oosterhout naar de tweede plek.

Na het afronden van de hoofdklasse is de competitie verdeeld in twee nieuwe competities: de bovenste vier en de onderste vijf. In de bovenste vier nemen de ploegen de punten mee die ze tegen de andere clubs uit de top vier hebben behaald.

Daardoor ging Neptunus vooraf aan de leiding, maar na de 6-0 en 3-2 overwinning van Pirates staan de Amsterdammers aan kop met zestien punten. HCAW won twee wedstrijden van Twins Oosterhout en klimt daardoor een plekje op de ranglijst. Net als Neptunus hebben de Bussumers veertien punten. Pirates gaat aan kop met zestien punten.

Later in het seizoen stromen twee clubs uit de onderste vijf nog door om mee te doen in de play-offs. Daarin spelen DSS/Kinheim, RCH, Hoofddorp Pioniers, Quick Amersfoort en Storks.

Uitslagen honkbal:

Amsterdam Pirates - Neptunus 6-0

Twins Oosterhout - HCAW 2-9

Neptunus - Amsterdam Pirates 2-3

HCAW - Twins Oosterhout 2-1

Amsterdam Pirates - Neptunus 4-6

Twins Oosterhout - HCAW 5-3