Geen tweede Champions Cup voor Amsterdam Pirates na spannende finale

Het is de honkballers van Amsterdam Pirates niet gelukt om de Champions Cup te winnen. In een spannende finale was regerend kampioen Parma net te sterk: 7-6.

Amsterdam Pirates had in de poulefase nog met 12-4 gewonnen van de Italiaans kampioen. Daardoor was de ploeg van coach Ronald Jaarsma de favoriet om de beker mee naar huis te nemen.

In het Duitse Bonn kwamen de Amsterdammers ook op voorsprong. Twee homeruns van Denzel Richardson en scores van Sharlon Schoop, Kalian Sams en Tommy van de Sanden zorgden voor een 6-4 tussenstand na zes innings.



Parma bleek sterk in de slotfase, want in de zevende inning werd het 6-5 en even later stond er zelfs 6-7 op het scorebord. De negende en laatste inning leverde geen punten op, waardoor de Pirates voor de tweede keer in de laatste drie edities genoegen moeten nemen met de tweede plaats. In 2016 ging de Champions Cup wel mee naar Amsterdam.