Liveblog Boerenprotest: boeren blokkeren distributiecentrum Albert Heijn in Zaandam

Vandaag gaan de boeren in het hele land protesteren. In Noord-Holland zijn met name snelwegen, Schiphol, Tata Steel en het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam de doelwitten van acties. Volg hier alle ontwikkelingen in de provincie.

