Nog steeds tiental trekkers bij Mediapark in Hilversum

Ook boeren bij het Mediapark vandaag. De ingang bij Beeld en Geluid is vanochtend geblokkeerd met grote boomstammen, bij de andere toegangsweg houdt een tractor het inkomende verkeer tegen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de rotonde familie De Mol inmiddels vrij is.

Gek genoeg willen de boeren de media hier niet te woord staan. "Jullie verdraaien alles!", aldus een boer tegen een verslaggever van NH Nieuws. De woordvoerder van de politie laat verder weten dat de sfeer 'gemoedelijk' is en er mondjesmaat auto's in en uit het mediapark kunnen. Calamiteiten en hulpdiensten kunnen langs de blokkades, dat is zo afgesproken tussen de boeren en de politie.

Op meerdere plekken in Noord-Holland protesteren boeren vandaag tegen het stikstofbeleid van de overheid. Volg alle ontwikkelingen in de provincie in ons liveblog.