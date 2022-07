Demonstrerende boeren en vissers: lees hier terug hoe de dag in Noord-Holland verliep

Vandaag hebben de boeren op verschillende plekken in onze provincie geprotesteerd. Distributiecentra in onder andere Alkmaar, Middenbeemster en Zaandam zijn door hen geblokkeerd. In IJmuiden sloten ook de vissers zich bij het protest aan. Lees hier terug hoe de protestdag is verlopen.

