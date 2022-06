Goaltjesdief van Lebo neemt graag risico om het publiek te vermaken

Met 29 treffers is Mouad Belhacen de topscorer van ASV Lebo. Naast scoren voor de Amsterdamse zaalvoetbalclub in de eredivisie mag hij ook graag het publiek vermaken. "Als je geen risico's neemt, dan kan je ook niet creatief zijn."

De Amsterdamse goaltjesdief laat in bovenstaande video één van zijn spectaculairste passeerbewegingen zien. "Als dit soort dingen lukken, dan krijg ik helemaal vertrouwen om het publiek te vermaken."

De Schoonheid van de Sport

De actie van Belhacen is een fragment uit aflevering 4 van 'De Schoonheid van de Sport'. Deze uitzending staat in het teken van zaalvoetbal en is onderdeel van een zesdelige serie. Aankomende maandag om 17.10 uur is uitzending 5 en dat gaat over turnen.