Tallon Griekspoor uitgeschakeld op Wimbledon door wonderkind Alcaraz

De tweede ronde op Wimbledon is het eindstation gebleken voor Tallon Griekspoor. De tennisser uit Nieuw-Vennep verloor in Londen in drie sets van de pas 19-jarige Carlos Alcaraz (6-4, 7-6, 6-3).

Alcaraz, de nummer 7 van de wereld, wordt door velen beschouwd als het nieuwe toptalent in het mondiale tennis. De jonge Spanjaard liet gelijk in de eerste set zijn klasse zien, maar de 25-jarige Griekspoor bleef goed bij. Desondanks moest de Nieuw-Venneper wel de eerste set aan Alcaraz laten.

Schade repareren

Ook in de tweede set ging het gelijk op en kwam er uiteindelijk een tiebreak. Hierin was Griekspoor, de nummer 53e van de wereld, echter het spoor bijster en verloor hij deze met 7-0. Daardoor ging ook de tweede set naar de Spanjaard. In de derde set leek Griekspoor zich terug te knokken in de wedstrijd, maar voor een derde keer was Alcaraz hem de baas en zo ging ook de laatste set naar de Spanjaard.

Het was voor Griekspoor de eerste keer in zijn carriere dat hij in de tweede ronde stond van Wimbledon. Morgen komt Botic van de Zandschulp in actie in zijn tweede rondepartij. De in Amsterdam woonachtige Van de Zandschulp speelt tegen de Finse Emil Ruusuvuori.