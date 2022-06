Twee tiebreaks kosten sterk spelende Tallon Griekspoor de kop in Rosmalen

Tallon Griekspoor bood in de tweede ronde op de ATP-tour van Rosmalen flinke tegenstand aan Félix Auger-Aliassime, maar is uitgeschakeld. De 25-jarige tennisser Nieuw-Venneper moest in twee sets 7-6 (2), 7-6 (5) de overwinning laten aan de als tweede geplaatste Canadees.

Tallon Griekspoor op het grastoernooi in Rosmalen - Orange Pictures

In de eerste set waren Griekspoor en Auger-Aliassime behoorlijk aan elkaar gewaagd. Griekspoor kon goed mee komen met de nummer negen van de wereld, die erg sterk serveerde. De tennissers hielden telkens hun servicegame waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Een stabiel spelende Auger-Aliassime trok die over de streep: 6-7 (2). In de tweede set was het spelbeeld hetzelfde. Griekspoor slaagde erin om bij te blijven bij de 21-jarige Canadees en dat terwijl gras niet zijn favoriete ondergrond is. In de laatste game sleepte Griekspoor met een ijzersterk optreden een tiebreak uit het vuur. Daarin legde de Nieuw-Venneper de Canadees het vuur aan de schenen, maar de als tweede geplaatste Auger-Aliassime was opnieuw te sterk in de tiebreak: 6-7 (5) Tekst loopt door onder de tweet.

Jammer! 😥@Griekii biedt heel knap tegenstand, hoeft geen breaks te incasseren, maar verliest na twee tiebreaks van nummer 9 van de wereld Felix Auger Aliassime 🎾#ZiggoSport #Tennis #LibemaOpen pic.twitter.com/SvDBc62xDg — Ziggo Sport (@ZiggoSport) June 9, 2022

In de eerste ronde versloeg Griekspoor de Sloveen Aljaz Bedene in twee sets: 7-5, 7-5. In aanloop naar Wimbledon speelt Griekspoor nog wedstrijden in Halle (Duitsland) en Mallorca (Spanje). Het toernooi van Wimbledon begint op 27 juni in Londen.