NKT bestaat 30 jaar, leerlingen spelen 'hun' theaterschool na tijdens voorstelling

Jane, Thijs en Ezra: zij zijn drie van de meer dan honderd leerlingen van het Nederlands Kindertheater (NKT) die vanavond mogen zingen, dansen en acteren op het podium van de Purmaryn in Purmerend. De leerlingen leven hier al maanden naartoe en het is een extra bijzondere voorstelling, want de school bestaat 30 jaar.

Het Nederlands Kindertheater is in 1992 opgericht. De 22-jarige Sem Konijn is nu docent op het NKT, maar was jaren geleden zelf ook één van deze leerlingen. "Het NKT is echt een plek waar ik mezelf en theater heb ontdekt." Het gaat hem dan ook niet alleen om het eindresultaat, maar ook juist om de weg daarnaartoe. "Zowel de groepen als de cast hebben echt ontzettend hard gewerkt."

Toch is zo'n voorstelling er niet zonder slag of stoot. "Soms loop je vast in het creatieve proces", legt Sem uit. Het ligt volgens de docent dan niet aan de kinderen, maar meer aan je eigen idee. "En soms heb je een botsing als team, maar ook met de kids. Als ze hun dans of koorwerk niet geoefend hebben, dan is het even niet zo leuk."

Dynamisch proces

Tijdens de generale repetitie lijken deze onderdelen er bij de kinderen wel goed in te zitten. Sem: "Het is een heel dynamisch proces wat je met elkaar oplost en waar je met z'n allen bovenop komt. Dat maakt ook die gepassioneerdheid. Dat maakt wat hier op het podium staat zo bijzonder is."



De voorstelling 'Ik word een ster!?' is tot en met zondag in de Purmerend te zien. NH Nieuws is het afgelopen jaar aanwezig geweest bij het maken van deze voorstelling in de theaterschool. Later dit jaar komt een langere reportage hierover online.