Zaans Zilver speelt de voorstelling 'Lichtpuntjes' in het Zaantheater

Het gezelschap Zaans Zilver van 60-plussers treedt komende zondag op in het Zaantheater met de voorstelling 'Lichtpuntjes'. De groep is op dit moment nog volop bezig met de repetities. ‘Lichtpuntjes’ gaat over hoe je ervoor kunt zorgen dat je ook in moeilijke tijden het positieve blijft zien. Spelers, solisten en een koor verbeelden een zomerdag in het park, met alle ups en downs die daarbij horen.

De 67-jarige Ron Moed, een van de weinige mannen, doet al voor het derde jaar mee. Hij gaat een lied zingen van de Eagles, 'Desperado'. "Ik speel al vele jaren in een bandje als drummer. De laatste tijd zing ik ook meer. Ik vind het heerlijk. En dit hier in het theater is een jaarlijks feestje. En ook in de weken vooraf aan de voorstelling, dan zijn we met z'n allen aan het repeteren en een grote familie aan het worden."

Je ontdekt veel over jezelf: 'ben ik dit?' Het is enig om te doen.

Dat samenzijn is ook een van de grote doelstellingen van Zaans Zilver, zegt regisseur Lieke Welten. "Toen het bedacht werd was het ook de bedoeling om mensen op leeftijd het gevoel te geven dat zij gewoon volwaardig meedoen aan het culturele leven."

De meesten hebben ook wel een achtergrond in zingen, muziek maken of acteren. Charles Witburg speelt al 40 jaar amateurtoneel en zijn vrouw Marianne Hensing volgde ooit de kleinkunstacademie. Zij zijn er dit jaar voor het eerst bij en spelen in het tweede bedrijf. "Het is even wennen", zegt Charles, "want er is niet een duidelijk uitgeschreven script zoals ik bij het toneel gewend ben. Maar wel interessant."

Emmy Licumahuwa zingt en is productiemedewerker. Zij zingt een lied van Ruth Jacott 'Leun op mij'. "Wat het zo leuk maakt is dat je gecoacht wordt met allerlei mensen die semi prof zijn. En je ontdekt ook veel van jezelf: 'ben ik dit, kan ik dit'. Het is enig om te doen."

'Lichtpuntjes’ is te zien op zondagmiddag 19 juni om 15.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.zaantheater.nl